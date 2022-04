Almeno 100 persone sono morte in seguito a un’esplosione in una raffineria illegale nel sud della Nigeria

Almeno 100 persone sono morte in seguito a un’esplosione avvenuta sabato in una raffineria illegale di petrolio nel sud della Nigeria. Secondo le autorità nigeriane la raffineria era nella foresta di Abaezi, al confine tra gli stati di Rivers e Imo, nel sud del paese. La Nigeria è il maggiore produttore ed esportatore di petrolio dell’Africa, e negli ultimi tempi sono stati documentati diversi casi di raffinerie illegali. Queste operano prelevando il petrolio greggio direttamente dagli oleodotti di proprietà delle principali compagnie petrolifere, e raffinandolo successivamente in stabilimenti improvvisati e privi delle necessarie misure di sicurezza.

Secondo il governo nigeriano, ogni giorno vengono rubati 200mila barili di petrolio, circa il 10 per cento della produzione, da chi gestisce le raffinerie illegali.