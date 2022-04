Uno sciopero ha causato molti problemi e voli cancellati all’aeroporto di Amsterdam-Schiphol

Nella giornata di sabato all’aeroporto di Amsterdam-Schiphol, nei Paesi Bassi, ci sono stati molti problemi per i viaggiatori, dovuti a un grande sciopero del personale di terra della compagnia di volo KLM, che chiede migliori condizioni di lavoro e stipendi più alti. Lo sciopero, organizzato nel finesettimana che precede il Giorno del Re, una festa molto sentita nei Paesi Bassi, ha portato alla cancellazione di molti voli in quello che è il terzo aeroporto europeo per numero di passeggeri, dopo Charles de Gaulle a Parigi e Heathrow a Londra.

Due to unforeseen industrial actions @Schiphol in the morning hours of Saturday, 23 April 2022 operations are severely disrupted. KLM is doing everything to help customers in reaching their destination. More about the situation in our statementhttps://t.co/jwrfdxlnI4

— KLM (@KLM) April 23, 2022