Celebripost

La raccolta di persone che valeva la pena fotografare in settimana si apre con il ritorno del principe Harry e Meghan Markle, fotografati in più occasioni durante gli Invictus Games all’Aia, un evento sportivo ideato dal principe Harry a cui partecipano veterani di guerra che hanno contratto disabilità in servizio. Ci sono poi Steven Spielberg a una proiezione per il 40esimo anniversario di E.T. l’extra-terrestre, Mika e Damiano David dei Måneskin al Coachella, Anya Taylor-Joy e Nicole Kidman alla prima di The Northman e le protagoniste di Euphoria.