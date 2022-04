Giovedì la procura di Faro, in Portogallo, ha annunciato che una persona è formalmente indagata per la scomparsa di Madeleine McCann, la bambina britannica di cui si persero le tracce la sera del 3 maggio del 2007 in un residence di Praia da Luz, nel sud del Portogallo, dove era in vacanza con la famiglia. McCann non è stata più ritrovata e la polizia ritiene sia stata rapita e uccisa.

È la prima volta in 15 anni che le autorità portoghesi annunciano di aver formalmente individuato un sospettato. Sono anche gli ultimi giorni in cui era possibile farlo: il 3 maggio, passati 15 anni dal giorno della scomparsa di McCann, una imputazione non sarebbe più stata possibile per il diritto portoghese.

La procura di Faro non ha diffuso il nome della persona e ha detto di averla individuata collaborando con le autorità tedesche: per questo vari giornali parlano del cittadino tedesco Christian Brückner, già condannato per altri reati e dal 2020 ritenuto responsabile per la scomparsa di McCann sia dalla polizia britannica sia da quella tedesca. Contro di lui, però, non c’erano mai stati procedimenti formali di alcun tipo, dato che non erano mai state trovate prove sufficienti per avviarli.

