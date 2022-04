Altre cinque persone sono state arrestate per l’assalto alla sede della CGIL a Roma del 9 ottobre 2021

Altre cinque persone sono state arrestate per l’assalto alla sede della CGIL, il più antico sindacato italiano, avvenuto a Roma il 9 ottobre 2021. Fra di loro c’è Nicola Franzoni, attivista no vax e di estrema destra molto noto a Roma, oltre ad alcune persone vicine al partito neofascista Forza Nuova. Franzoni è stato portato in carcere, mentre le altre quattro persone arrestate sono agli arresti domiciliari. Secondo Repubblica sono 25, in totale, le persone coinvolte nell’indagine per l’attacco alla CGIL.