Anche le prime pagine di oggi sono per lo più dedicate alla guerra in Ucraina, ma con storie, tagli e foto diverse sui diversi giornali: sono molto citati la Pasqua, l’assedio di Mariupol e l’arrivo di soldati inglesi in Ucraina con compiti di addestramento (una notizia che circola da ieri ma che non è ancora stata confermata ufficialmente). Sui giornali sportivi si parla molto del rocambolesco pareggio di ieri tra Juventus e Bologna e di come questo potrebbe complicare i piani della Juventus di qualificarsi alla prossima Champions League. Le altre partite della Serie A, se ve lo stavate domandando, si giocheranno domani.