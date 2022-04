È morta Liz Sheridan, l’attrice che interpretava la madre di Jerry nella serie tv “Seinfeld”

Liz Sheridan, l’attrice che interpretava la madre di Jerry nella serie tv Seinfeld, è morta venerdì mattina pochi giorni dopo aver compiuto 93 anni. Sheridan aveva avuto una lunga carriera con tantissimi ruoli in spettacoli di Broadway, nel cinema e in televisione. Era molto nota in particolare per il ruolo di Helen, la madre del protagonista della serie tv Seinfeld, andata in onda negli Stati Uniti tra il 1989 e il 1998 e considerata una delle più popolari e rilevanti serie tv di sempre (è ancora oggi molto guardata: in Italia fa parte del catalogo di Netflix). In televisione, Sheridan aveva anche interpretato la “signora Ochmonek” nella serie tv ALF.

Liz was always the sweetest, nicest TV mom a son could wish for. Every time she came on our show it was the coziest feeling for me. So lucky to have known her. pic.twitter.com/ae9TDHQILU

— Jerry Seinfeld (@JerrySeinfeld) April 15, 2022