Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sulla guerra fra Russia e Ucraina sono la fornitura di nuove armi dagli Stati Uniti all’Ucraina e le minacce russe di gravi conseguenze, le parole del presidente ucraino Zelensky sul possibile uso di armi nucleari da parte della Russia, i bombardamenti russi su Mariupol e Kiev, e l’attacco a un gruppo di civili che cercava di fuggire da Kharkiv. Sulle prime pagine si parla anche della processione di ieri sera per la Via Crucis a Roma a cui hanno partecipato una donna ucraina e una russa, del blocco dei pagamenti con bancomat di ieri mattina, degli scontri fra israeliani e palestinesi a Gerusalemme, e dell’offerta di acquisto del Milan da parte di un fondo del Bahrein.