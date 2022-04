È morta la giornalista di moda Giusi Ferré: aveva 76 anni

Nella notte tra giovedì e venerdì è morta Giusi Ferré, nota giornalista di moda: aveva 76 anni ed era malata da tempo.

Aveva lavorato per le riviste Epoca e Linea Italiana, poi per L’Europeo, e aveva scritto per il Corriere della Sera, collaborando all’inserto Io Donna.

Era autrice di sei libri, l’ultimo dei quali si intitola Buccia di Banana, come una sua famosa rubrica su Io Donna. Lo stesso titolo fu dato a un programma che condusse sul canale Lei tra il 2010 e il 2012. Nel 2011 fu anche giurata a Italia’s Next Top Model.

Ferré, tra gli altri, aveva solidi rapporti con gli stilisti Gianfranco Ferré (con cui non aveva legame di parentela ma al cui lavoro dedicò due libri) e con Giorgio Armani, che oggi l’ha ricordata.

Ferré è ricordata anche per il suo stile molto riconoscibile, con i capelli rossi e corti e una preferenza per l’abbigliamento nero.