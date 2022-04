La notizia principale in apertura sulle prime pagine di oggi è l’affondamento nel Mar Nero dell’incrociatore russo Moskva, secondo la Russia a causa di un incendio che si è sviluppato a bordo incidentalmente, mentre gli ucraini sostengono sia affondato perché colpito da missili antinave lanciati dal proprio esercito. Accanto a questa notizia molti giornali titolano anche sulle reazioni russe all’ipotesi di adesione alla NATO di Finlandia e Svezia, e le minacce di interrompere le forniture di gas russo all’Europa. Domani apre invece sull’offerta di acquisto per Twitter di Elon Musk, il Fatto titola sulle forniture di armi dall’Italia ai paesi arabi, Libero si occupa delle discussioni sulle forniture di gas all’Italia dall’Egitto, e i giornali sportivi commentano la qualificazione della Roma e l’eliminazione dell’Atalanta nelle coppe europee e presentano le partite di stasera in Serie A.