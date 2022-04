È morta la fotoreporter italiana Letizia Battaglia

Mercoledì sera è morta Letizia Battaglia, fotoreporter italiana e “fotografa di mafia”, come veniva spesso definita, o “fotografa contro la mafia”, come preferiva definirsi: aveva 87 anni ed era malata da tempo. Lavorò soprattutto nella sua città, Palermo, raccontando attraverso la fotografia la vita delle persone che ci vivevano, le violenze degli “anni di piombo” e la mafia. Fu una reporter nota a livello internazionale, espose le sue fotografie in tutto il mondo e fu la prima donna europea a ricevere il premio americano Eugene Smith nel 1985, intitolato al celebre fotografo della rivista Life.

Iniziò la sua carriera alla fine degli anni Sessanta, quando divenne la prima donna a lavorare come fotografa per un giornale italiano, il palermitano L’Ora. Dopo alcuni anni a Milano, Battaglia era tornata a Palermo e aveva fondato l’agenzia Informazione Fotografica. In quegli anni documentò soprattutto delitti di mafia: una delle sue foto più famose è quella che ritrae l’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella che regge il cadavere del fratello Piersanti, allora presidente della regione Sicilia, appena ucciso. In un’intervista, Battaglia raccontò di essere arrivata lì per caso ed essere stata la prima a fotografare la scena, quando Piersanti Mattarella era ancora in vita. Nel 1992, dopo l’uccisione del magistrato Giovanni Falcone, decise di smettere di documentare i fatti di mafia.

Diresse per un periodo la rivista fatta solo da donne Mezzocielo, aprì il Laboratorio d’If, luogo di formazione per giovani fotografi, e contribuì all’apertura del centro di documentazione “Giuseppe Impastato” a Palermo. Si occupò anche di politica e fu assessora di Palermo tra il 1985 e il 1990 con la giunta Orlando. La sua ultima mostra a Roma, Vintage Prints, era finita sabato scorso.