La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della guerra in Ucraina, con le indagini sui crimini di guerra compiuti dai militari russi a Bucha e in altre città, la situazione a Mariupol, dove la resistenza ucraina sembra sul punto di cadere, e le reazioni alla definizione di genocidio usata dal presidente degli Stati Uniti Biden per l’azione militare russa. Il Corriere della Sera apre invece sulla possibile prossima adesione alla NATO di Svezia e Finlandia, mentre alcuni giornali titolano sui contenuti del decreto fiscale del governo contenente misure per rispettare gli obiettivi del PNRR su uso del pos, fatturazione elettronica e dipendenti pubblici.