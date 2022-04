L’uomo sospettato della sparatoria nella metropolitana di New York è stato arrestato a Manhattan

Frank R. James, l’uomo sospettato della sparatoria di martedì mattina nella metropolitana di New York, è stato arrestato a Manhattan. La notizia è stata data dalla polizia di New York, che martedì sera aveva fatto sapere di essere alla ricerca di un uomo afroamericano di 62 anni: James era poi diventato ufficialmente sospettato in quanto possessore della pistola recuperata in metropolitana insieme ad altri oggetti a lui riconducibili.

La sparatoria era avvenuta martedì alle 8.24 locali a bordo di un treno diretto a Manhattan. Mentre il treno si avvicinava alla stazione di Sunset Park, a Brooklyn, un uomo con un giubbotto e un elmetto da operaio edile avrebbe indossato una maschera antigas, gettato a terra due granate fumogene e sparato 33 colpi di pistola sulla folla. L’uomo sarebbe poi fuggito dal treno, lasciando dietro di sé 23 feriti — di cui cinque in gravi condizioni — ma anche una pistola, tre caricatori, una carta di credito a nome Frank R. James e una chiave di un furgone a noleggio, ritrovato il giorno stesso poco distante dal luogo dell’attacco.

