Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono sulla guerra fra Russia e Ucraina, con l’assedio a Mariupol e i morti fra gli abitanti della città, l’incontro fra il presidente russo Putin e il cancelliere austriaco Nehammer, l’offensiva delle truppe russe nel Donbass, e l’accordo fra Italia e Algeria per la fornitura di gas, per ridurre la dipendenza italiana dal gas russo. Qualche giornale commenta invece il primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, e soprattutto le reazioni dei partiti italiani ai risultati di domenica.