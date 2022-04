Le due notizie principali che si dividono l’apertura sui giornali di oggi sono il primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, con il ballottaggio fra Le Pen e il presidente uscente Macron, il quale ha ottenuto un risultato migliore rispetto alle previsioni degli ultimi giorni, e la guerra in Ucraina, con la scoperta di nuove violenze commesse dai soldati russi sui civili e la riorganizzazione dell’esercito russo con lo spostamento di truppe verso il Donbass. Libero apre invece sulle divisioni nella maggioranza di governo sulla riforma fiscale, Domani indaga sull’omicidio dell’ambasciatore italiano in Congo Attanasio, e i giornali sportivi titolano sulla vittoria della Ferrari di Leclerc nel Gran Premio di Formula 1 in Australia e sui risultati della domenica in Serie A.