Le maggior parte delle prime pagine dei quotidiani di oggi è dedicata ai bombardamenti in Ucraina e ai massacri di civili compiuti dalle forze russe in varie città del paese. Alcuni giornali scelgono di aprire con la questione delle forniture di gas dalla Russia, mentre il Manifesto si concentra sulle elezioni francesi, dove si prevede un ballottaggio tra l’attuale presidente Emmanuel Macron e la candidata di estrema destra Marine Le Pen. I giornali sportivi commentano le vittorie dell’Inter e della Juventus in Serie A.