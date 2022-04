La squadra di calcio del Catania è stata dichiarata definitivamente fallita

Sabato mattina la sezione fallimentare del Tribunale di Catania ha dichiarato definitivamente fallita la squadra di calcio del Catania. Da tempo i curatori fallimentari della squadra, che si trovava in esercizio provvisorio da dicembre, avevano avvertito che era rimasta senza soldi: in questi giorni sono poi definitivamente fallite le trattative per la cessione all’imprenditore romano Benedetto Mancini e la possibilità che la Lega di Serie C potesse anticipare i fondi per consentire alla squadra di portare a termine il campionato, a cui mancano solo quattro giornate.

Al momento il Catania era undicesimo nel girone C della Serie C. Nelle prossime ore verrà definitivamente escluso dal campionato. Il Catania era stato fondato nel 1946 e nella sua storia ha disputato 17 campionati di Serie A, di cui l’ultimo nella stagione 2013-2014.