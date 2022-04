L’apertura dei giornali di oggi è dedicata alle violenze compiute dai russi sui civili ucraini nella cittadina di Bucha, vicino a Kiev, dove ieri si è recato in visita il presidente ucraino Zelensky, e alle reazioni in occidente alla diffusione delle immagini e delle testimonianze sul massacro: mentre i paesi dell’Unione Europea discutono di nuove sanzioni e dell’eventualità di bloccare le importazioni di gas russo, sulla quale non sembra ci sia un accordo, il presidente degli Stati Uniti Biden accusa il presidente russo Putin di aver compiuto crimini di guerra. I giornali sportivi commentano il pareggio con il Bologna del Milan, che riprende il primo posto in classifica in Serie A.