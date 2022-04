Elon Musk entrerà nel consiglio di amministrazione di Twitter

Il CEO di Twitter, Parag Agrawal, ha detto che Elon Musk entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del social network. Secondo una segnalazione inviata alla SEC, l’autorità di controllo dei mercati azionari negli Stati Uniti, Musk ricoprirà il ruolo di consigliere fino al 2024.

He’s both a passionate believer and intense critic of the service which is exactly what we need on @Twitter, and in the boardroom, to make us stronger in the long-term. Welcome Elon! — Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

In questa posizione Musk non potrà acquisire più del 14,9 per cento delle azioni della società. La decisione sembra essere quindi in parte legata a coinvolgere Musk, limitando al tempo stesso il rischio che possa aumentare la propria quota di Twitter, attualmente del 9,2 per cento e acquisita di recente.

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months! — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Musk ha confermato la circostanza in un tweet, dicendo di essere felice di collaborare con i dirigenti dell’azienda per «introdurre importanti migliorie nei prossimi mesi». Alcune ore prima, Musk aveva chiesto in un sondaggio su Twitter se gli utenti fossero interessati a un tasto “Edit” per modificare i tweet appena pubblicati, una richiesta avanzata da tempo dagli utenti e verso cui Twitter ha espresso numerose riserve legate ai rischi della diffusione di notizie false e non solo.