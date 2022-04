Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dei massacri di civili ucraini a Bucha, una cittadina a nord ovest di Kiev da cui i militari russi si erano ritirati venerdì, con i video e le foto diffuse dopo la riconquista della città da parte dell’esercito ucraino che mostrano civili uccisi per strada, alcuni con le mani legate dietro alla schiena; le reazioni di Stati Uniti e Unione Europea a queste immagini sono la richiesta di un’indagine sui crimini di guerra russi in Ucraina e l’ipotesi di nuove sanzioni, fra le quali si parla anche della sospensione dell’acquisto di gas dalla Russia. I giornali sportivi commentano la vittoria dell’Inter sulla Juventus nella partita di Serie A di ieri sera.