Almeno 6 persone sono state uccise in una sparatoria a Sacramento, negli Stati Uniti

Domenica c’è stata una sparatoria a Sacramento, in California, Stati Uniti. La polizia ha detto che 9 persone sono state uccise e che almeno altre 6 sono state ferite. La sparatoria è avvenuta nelle prime ore della mattina, quando in Italia era il primo pomeriggio, nella zona centrale della città (downtown). Al momento ci sono poche informazioni sulla dinamica di quanto accaduto, e non si sa chi sia la persona che ha sparato né se sia stata fermata dalla polizia. Alcune persone che si trovavano sul posto hanno detto di aver visto una persona sparare sulla folla dalla sua auto e poi scappare.

ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe

— Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022