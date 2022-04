Diversi quotidiani scelgono di aprire con la ritirata delle forze russe dalla regione di Kiev, in corso ormai da qualche giorno. Su alcuni giornali trovano spazio invece il possibile viaggio di Papa Francesco in Ucraina, proprio a Kiev, e nuovi timori per l’aumento dei prezzi dell’energia. I quotidiani sportivi si occupano invece di Juventus-Inter, la partita più attesa della giornata di Serie A, in programma stasera alle 20.45.