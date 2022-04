I titoli di apertura dei giornali di oggi si concentrano sull’andamento delle operazioni militari fra Russia e Ucraina, con l’attacco di ieri a un deposito di carburante a Belgorod, in Russia, del quale i russi accusano gli ucraini che però negano di esserne responsabili, l’assedio di Mariupol e i tentativi di evacuare i civili dalla città, e l’avanzata dei militari ucraini in alcuni territori che erano stati occupati dai russi all’inizio dell’invasione. Sulle prime pagine si parla sempre anche della questione del pagamento in rubli delle forniture di gas della Russia ai paesi occidentali, e della visita di ieri a Kiev della presidente del Parlamento europeo Metsola.