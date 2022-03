I negoziati diplomatici per raggiungere una tregua fra Russia e Ucraina sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, con la speranza di progressi dopo l’incontro dell’altro ieri fra le due delegazioni in Turchia che sembra scemare per l’intenzione russa di continuare l’azione militare sulle principali città ucraine; l’altra notizia sul tema è la telefonata di ieri fra il presidente del Consiglio Draghi e il presidente russo Putin, durante la quale Draghi ha proposto l’Italia come garante per una tregua. Qualche giornale titola invece sulla discussione in Italia sull’aumento delle spese militari al 2% del PIL per rispettare gli accordi presi con la NATO, mentre il Sole 24 Ore si preoccupa per l’aumento dell’inflazione nei paesi dell’Unione Europea.