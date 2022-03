La notizia principale sulla quale apre la maggior parte dei giornali di oggi sono i negoziati svoltisi ieri in Turchia fra Russia e Ucraina per arrivare a una tregua, nei quali sembra che si siano fatti piccoli passi avanti, anche se i bombardamenti russi nell’Ucraina meridionale continuano provocando morti e distruzione. Qualche giornale titola invece sul confronto in Italia fra il presidente del Consiglio Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Conte sull’aumento delle spese militari, al quale il Movimento 5 Stelle è contrario, e al successivo incontro fra Draghi e il presidente della Repubblica Mattarella sul tema.