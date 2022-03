Le iniziative diplomatiche per cercare di raggiungere una tregua fra Russia e Ucraina, con i negoziati fra le delegazioni dei due paesi che dovrebbero riprendere oggi in Turchia, e la notizia del sospetto avvelenamento dell’oligarca russo Roman Abramovich e di due negoziatori ucraini dopo un incontro a Kiev ai primi di marzo sono le notizie principali sulla guerra in apertura sui giornali di oggi, che titolano anche sull’andamento dei bombardamenti e dei combattimenti, sull’accoglienza dei profughi nell’Unione Europea, e sulla decisione del G7 di non voler pagare in rubli le forniture di gas dalla Russia.