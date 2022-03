Le notizie sulla guerra fra Russia e Ucraina sono in apertura sui giornali di oggi, con le reazioni dei leader dei paesi dell’Unione Europea alle parole di sabato del presidente degli Stati Uniti Biden, che aveva definito il presidente russo Putin un macellaio e auspicato un cambio di regime in Russia, il discorso del presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto nuove forniture di armi e accusato i paesi occidentali di mancanza di coraggio, l’andamento dei combattimenti nel paese e la gestione dei profughi ucraini da parte dell’Unione Europea. Domani apre invece con un’inchiesta su Danilo Iervolino, il proprietario dell’Espresso e della Salernitana, e la Verità segue la vicenda della fornitura di mezzi militari alla Colombia nella quale avrebbe avuto un ruolo come mediatore Massimo D’Alema, mentre i giornali sportivi titolano sul Gran Premio di Formula 1 in Arabia e sul futuro della nazionale di calcio.