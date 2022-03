L’apertura di molti giornali è dedicata al discorso del presidente americano Joe Biden che a Varsavia, in Polonia, ha invitato i cittadini russi a ribellarsi contro il loro presidente, Vladimir Putin. Molti altri titoli sono dedicati gli sviluppi della guerra in Ucraina e alle conseguenze dell’invasione russa, soprattutto dal punto di vista economico: la necessità di trovare alternative al gas naturale importato dalla Russia, gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile, le nuove previsioni al ribasso in merito all’andamento dell’economia italiana. Le aperture dei giornali sportivi parlano della possibile conferma dell’allenatore Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana dopo l’eliminazione alle qualificazioni mondiali e dell’annuncio dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che dovrà tornare in ospedale per il rischio di ricomparsa della leucemia.