È morto Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters: aveva 50 anni

È morto a 50 anni Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters, gruppo rock statunitense. L’annuncio è stato dato dalla band con un post pubblicato su Instagram senza spiegare le cause della morte. I Foo Fighters avrebbero dovuto suonare venerdì sera a Bogotà, in Colombia, durante il festival Estero Picnic. L’ultimo concerto di Hawkins era stato domenica scorsa in un festival a San Isidro, in Argentina. «La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins», si legge nell’annuncio del gruppo fondato nel 1994 a Seattle dall’ex batterista dei Nirvana, Dave Grohl. «Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile».

