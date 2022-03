Il Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita si correrà nonostante l’attacco missilistico avvenuto venerdì contro un deposito di carburante vicino al circuito

La FIA, la federazione automobilistica che organizza il campionato di Formula 1, e l’associazione dei piloti hanno deciso che il Gran Premio previsto per domenica in Arabia Saudita si correrà nonostante venerdì ci sia stato un attacco missilistico contro un deposito di carburante non lontano dal circuito.

Il Gran Premio si correrà sul circuito cittadino di Gedda, che si trova a circa 20 chilometri dal deposito che venerdì era stato colpito da ribelli houthi dello Yemen, e dove si era sviluppato un grosso incendio. Dopo molte ore di discussione si è deciso di correre il Gran Premio, nonostante le preoccupazioni di molti per la sicurezza. In un comunicato di FIA e Formula 1 è stato detto che «le autorità governative saudite e le agenzie di sicurezza hanno date assicurazioni complete e dettagliate sul fatto che l’evento è sicuro». Sabato alle 18 italiane ci saranno quindi le qualifiche e domenica alle 19 italiane il Gran Premio.