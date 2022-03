La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è il vertice NATO di ieri a Bruxelles, durante il quale si è deciso di inviare altre armi all’Ucraina per contrastare l’invasione russa del paese e al termine del quale il presidente degli Stati Uniti Biden ha detto che in caso di uso di armi chimiche da parte della Russia la NATO risponderà specularmente. Gli altri titoli sulla guerra fra Russia e Ucraina riguardano le parole di Papa Francesco, contrario all’aumento delle spese militari, le nuove sanzioni alla Russia e l’andamento dei combattimenti. La Verità invece apre sulla vicenda della vendita di mezzi militari di Leonardo e Fincantieri alla Colombia nella quale avrebbe avuto un ruolo come mediatore l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, mentre i giornali sportivi commentano l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di calcio in Qatar dopo la sconfitta per 1-0 di ieri sera con la Macedonia del Nord.