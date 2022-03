Celebripost

Può darsi che da qui ai prossimi giorni vediate girare sui social network contenuti di Bridgerton, una serie prodotta da Shonda Rhimes, la creatrice di Grey’s Anatomy. È ambientata nella Londra della prima metà dell’Ottocento e la prima stagione aveva fatto parlare di sé anche perché, tra i vari personaggi fittizi, compariva la regina Carlotta, che aveva sposato re Giorgio III nel 1761, rappresentata come una donna nera, seguendo la teoria di una discussa ricostruzione storica che si può approfondire qui. Tutto questo per dire che oggi è arrivata la seconda stagione su Netflix. Tra le persone da fotografare in settimana c’erano alcuni protagonisti della serie, alla prima a Los Angeles; e poi: Donald Glover, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz e altri attori della serie tv Atlanta (che presentava invece la sua terza stagione), Bill Gates e Ben Stiller al torneo di tennis di Indian Wells, il principe William in un bob e la moglie di Julian Assange.