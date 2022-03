Le notizie in apertura sui giornali di oggi riguardanti la guerra fra Russia e Ucraina sono la decisione del presidente russo Putin di far pagare in rubli le forniture di gas ai paesi occidentali per contrastare gli effetti delle sanzioni sull’economia russa, le accuse da parte degli Stati Uniti alla Russia di aver compiuto crimini di guerra, i primi disaccordi fra i collaboratori di Putin sulla gestione della guerra, e l’arrivo del presidente degli Stati Uniti Biden a Bruxelles per la riunione del G7. Repubblica apre invece con un’intervista al presidente ucraino Zelensky, mentre i giornali sportivi presentano il primo spareggio di stasera per la qualificazione ai Mondiali di calcio fra Italia e Macedonia del Nord.