Il cantante Fedez ha detto di essersi sottoposto a un’operazione per rimuovere un raro tumore neuroendocrino del pancreas

Giovedì, sul suo profilo Instagram, il cantante Fedez ha fatto sapere di essersi sottoposto a un’operazione per rimuovere un «raro tumore neuroendocrino del pancreas». Fedez ha detto che l’operazione è stata due giorni fa, è durata 6 ore ed è riuscita: ha comportato l’asportazione di una parte del pancreas, quella interessata dal tumore. Fedez ha fatto sapere di stare bene e ha ringraziato il personale dell’ospedale (non ha specificato quale). Aveva detto di avere un grave problema di salute qualche giorno fa in alcune storie di Instagram, senza però specificare di cosa si trattasse, aggiungendo però di doversi sottoporre a un percorso di cure.

