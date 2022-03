Il parco olimpico di Londra è stato evacuato per una fuga di gas

Il parco olimpico di Londra, chiamato Queen Elizabeth Olympic Park in onore della regina Elisabetta II, è stato evacuato per una fuga di gas che sembra aver avuto origine nella zona attorno al centro acquatico del complesso.

L’organizzazione che gestisce il parco, che si trova nel nord-est della città, ha scritto su Twitter che al momento ci sono diverse persone che stanno avendo problemi di respirazione. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e il personale medico sta prestando soccorso alle persone coinvolte. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha invitato la popolazione a evitare l’area, che è stata delimitata dalle forze dell’ordine.

BREAKING: The London ambulance services says it is responding to a "major incident" at the aquatics centre in the Queen Elizabeth Olympic park. Crew are treating a number of patients for "breathing difficulties".https://t.co/q1WauY8bV7

📺 Sky 501 & YouTube pic.twitter.com/1MSRfN9DOj

— Sky News (@SkyNews) March 23, 2022