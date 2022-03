L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata al discorso tenuto ieri in videocollegamento dal presidente ucraino Zelensky al Parlamento italiano, durante il quale ha chiesto maggiore sostegno all’Ucraina e nuove sanzioni alla Russia, ma il momento su cui si sofferma la maggior parte dei titoli è la richiesta di Zelensky ai parlamentari di immaginare se l’assedio di Mariupol avvenisse in una città italiana di dimensioni simili, come Genova. Accanto al suo intervento molto spazio viene dato alla replica del presidente del Consiglio Draghi, che ha sostenuto la richiesta di ingresso nell’Unione Europea dell’Ucraina e promesso l’invio di altri aiuti militari per contrastare l’avanzata russa nel paese.