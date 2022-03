È morto il militante indipendentista corso Yvan Colonna, che a inizio marzo era stato aggredito da un altro detenuto nel carcere di Arles, in Provenza. L’aggressione aveva lasciato Colonna in gravissime condizioni e aveva provocato violenti scontri tra centinaia di manifestanti indipendentisti e la polizia in varie città della Corsica, tra cui il capoluogo Ajaccio.

Colonna aveva 61 anni ed era detenuto in regime di sorveglianza speciale ad Arles per aver fatto parte del commando che nel 1998 uccise il prefetto francese Claude Érignac. Secondo la versione delle autorità, lo scorso 2 marzo sarebbe stato aggredito da un detenuto camerunense, Franck Elong Abé, per via di un litigio durante il quale Colonna avrebbe offeso la sua fede islamica. Gli indipendentisti corsi avevano però accusato la polizia carceraria di Arles di non essere intervenuta per difendere Colonna: Abé aveva strangolato e picchiato Colonna per otto minuti, provocandone la morte cerebrale.

