Le notizie principali di oggi sulla guerra in Ucraina sono i bombardamenti russi che continuano sulle principali città, il discorso che terrà oggi il presidente ucraino Zelensky al Parlamento italiano, la telefonata di ieri fra il presidente americano Joe Biden, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Boris Johnson per decidere nuove sanzioni alla Russia e misure di sostegno all’Ucraina, e i rapporti sempre più tesi fra Russia e Stati Uniti, con la decisione russa di convocare l’ambasciatore statunitense a Mosca per protestare contro le parole di Biden che ha definito il presidente russo Putin un criminale di guerra.