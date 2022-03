Le notizie sulla guerra fra Russia e Ucraina in apertura sui giornali di oggi sono l’assedio di Mariupol, con la richiesta di resa della città da parte dell’esercito russo, le accuse dell’Ucraina per le violenze dei militari russi sulle donne, il discorso del presidente ucraino Zelensky al Parlamento israeliano nel quale ha detto che Putin vuole la soluzione finale per l’Ucraina, e le iniziative diplomatiche per cercare di raggiungere una tregua nel conflitto. I giornali sportivi titolano sulla vittoria della Ferrari di Leclerc nel primo Gran premio di Formula 1 del campionato.