La maggior parte dei giornali dedica il titolo di apertura alla minaccia di «conseguenze irreversibili» nei rapporti tra Italia e Russia avanzata da Aleksej Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo. Molti titoli nelle prime pagine sono riservate agli sviluppi della guerra, in particolare alla situazione a Mariupol, la città dove ci sono gli scontri più violenti. Il Sole 24 Ore ha in apertura la reazione delle associazioni degli imprenditori al decreto energia approvato venerdì dal governo, Domani si occupa dei rapporti tra l’azienda italiana Leonardo e la Russia, la Verità è uno dei pochi quotidiani ad aprire con una notizia legata al coronavirus, in particolare alla scadenza del contratto dei medici assunti durante l’epidemia.