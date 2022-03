Charles Leclerc con la Ferrari partirà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrein di Formula 1

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrein, il primo dei ventidue che si correranno da qui al 20 novembre in venti diversi paesi del mondo. Dietro di lui partiranno Max Verstappen della Red Bull e l’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz. Sergio Perez, della Red Bull, partirà in quarta posizione mentre si è classificato al quinto posto Lewis Hamilton. Quella appena cominciata è la stagione più attesa da molti anni a questa parte, perché dopo la fine della cosiddetta era dei motori turbo-ibridi iniziata nel 2014, l’introduzione del nuovo regolamento tecnico segna l’inizio di una nuova epoca per la Formula 1, già al centro di grande interesse.