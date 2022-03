La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della guerra in Ucraina, con i continui bombardamenti russi sulle principali città e i militari russi che sembrano avanzare a Mariupol, il discorso del presidente russo Putin allo stadio Luzhniki di Mosca durante una cerimonia per celebrare l’annessione della Crimea di otto anni fa, e la videoconferenza fra i presidenti di Cina e Stati Uniti Xi Jinping e Biden alla ricerca di una soluzione diplomatica del conflitto. Molti giornali aprono invece sul decreto approvato ieri dal governo italiano con gli aiuti economici per contrastare gli effetti degli aumenti delle tariffe energetiche.