Le avversarie di Atalanta e Roma ai quarti di Europa e Conference League

Nei quarti di finale di Europa League — il secondo torneo per club del calcio europeo — l’Atalanta affronterà il Lipsia, la squadra tedesca della Red Bull semifinalista di Champions League nel 2020. Chi delle due si qualificherà alle semifinali incontrerà la vincente di Sporting Braga-Rangers Glasgow. Gli altri due quarti di Europa League sorteggiati venerdì sono West Ham-Lione ed Eintracht Francoforte-Barcellona.

Quarter-finals set ✅ 🏆 Plot your own path to the final and decide who lifts the trophy in Sevilla… ⬇️#UELbracket @bwin_de — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022

I sorteggi di Conference League — il terzo torneo continentale, alla sua prima edizione — si sono tenuti nel primo pomeriggio, dopo quelli di Europa League. La Roma, una delle otto qualificate dal turno precedente, è stata sorteggiata con il Bodø/Glimt, squadra norvegese che ai gironi l’aveva battuta 6-1 (al ritorno era finita 2-2).

Roma e Atalanta sono le ultime due italiane ancora in corsa nelle coppe europee, dopo le eliminazioni di Inter e Juventus agli ottavi di Champions League. In Champions, le partite sorteggiate per i quarti di finale sono Chelsea-Real Madrid, Manchester City-Atletico Madrid, Villarreal-Bayern Monaco e Liverpool-Benfica.