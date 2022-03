È sempre la guerra fra Russia e Ucraina la notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi: le notizie sono i bombardamenti e la distruzione delle città ucraine che continuano e la speranza di una soluzione diplomatica, con le parole di uno dei negoziatori ucraini che auspica che si possa raggiungere un accordo per una tregua in dieci giorni riportate in molti titoli, e lo scetticismo delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Draghi e del presidente francese Macron. Qualche giornale apre invece sull’annuncio del governo di un graduale superamento delle restrizioni decise per contrastare la diffusione del coronavirus, con i primi cambiamenti a partire dal primo aprile e l’abolizione dell’obbligo di Green Pass e mascherine dal primo maggio.