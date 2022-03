L’apertura della maggior parte dei giornali di oggi è dedicata ai bombardamenti che hanno colpito anche ieri le principali città ucraine, e soprattutto l’attacco contro un teatro di Mariupol dove sembra si fossero rifugiati molti civili, del quale non si hanno ancora informazioni su morti o feriti. Alcuni giornali associano a queste notizie la speranza per una bozza di intesa fra Russia e Ucraina sulla quale si starebbe discutendo per raggiungere una tregua, mentre le altre notizie del giorno sulla guerra sono il discorso del presidente ucraino Zelensky al Congresso americano e l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Biden di nuovi aiuti all’Ucraina, e le misure allo studio da parte del governo italiano per contrastare gli effetti della guerra sui prezzi dei carburanti. I giornali sportivi commentano l’eliminazione dalla Champions League della Juventus, sconfitta per 3-0 in casa dal Villarreal.