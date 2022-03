Un aereo militare è caduto sul Monte Legnone, in provincia di Lecco: uno dei due piloti è disperso

Mercoledì mattina intorno alle 11.30 un aereo militare è caduto sul Monte Legnone, in provincia di Lecco. A bordo c’erano due piloti: uno dei due è stato trovato e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni, mentre il secondo pilota risulta disperso. L’aereo, un Alenia Aermacchi M346, era partito da Venegono (in provincia di Varese) per un collaudo: non era infatti ancora stato consegnato all’Aeronautica Militare, che usa questo tipo di aereo nelle fasi di addestramento dei piloti.

Precipitato un #aereo militare nel lecchese, sul monte #Legnone. I piloti si lanciano col paracadute. Le prime immagini: pic.twitter.com/DTIvp8KiBW — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) March 16, 2022