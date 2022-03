L’arresto e l’estradizione del capo di un potente cartello della droga messicano ha provocato violente proteste a Nuevo Laredo, al confine con gli Stati Uniti

Lunedì mattina le autorità messicane hanno arrestato Juan Gerardo Treviño, conosciuto come “El Huevo” (l’uovo), ricercato negli Stati Uniti per traffico di droga e riciclaggio di denaro e sospettato di omicidi, terrorismo, estorsione e associazione criminale in Messico. Treviño è stato arrestato nello stato di Tamaulipas, nel nord-est del paese, e lunedì sera è stato estradato negli Stati Uniti: il suo arresto e la successiva estradizione hanno provocato violente proteste da parte dei membri del suo cartello a Nuevo Laredo, al confine con gli Stati Uniti.

Si ritiene che Treviño, che ha 40 anni, sia a capo di una potente organizzazione criminale – il cartello di Nordest – e della sua gang armata. Suo zio, Miguel Ángel Treviño Morales, fu peraltro il leader dei Los Zetas, un’importante organizzazione criminale messicana attualmente sciolta e separata in vari gruppi, tra cui il cartello di Nordest.

Le autorità dello stato di Tamaulipas hanno segnalato scontri armati tra i membri del cartello di Treviño e i militari, e spari sia contro i posti di blocco vicino al confine con gli Stati Uniti sia contro decine di uffici pubblici, tra cui il consolato americano a Nuevo Laredo. Alcuni video circolati sui social network mostrano auto e camion in fiamme e strade bloccate in diversi punti della città. Secondo BBC, per mettere in sicurezza l’area sono intervenuti circa 700 soldati e quattro elicotteri. Il dipartimento di Difesa nazionale ha detto che sono stati emanati ordini di arresto per tre persone, tra cui una accusata di terrorismo.