Le notizie principali di oggi in apertura sui giornali sulla guerra fra Russia e Ucraina sono i bombardamenti che continuano sulle principali città ucraine provocando molte vittime fra i civili, le iniziative diplomatiche per arrivare a una tregua fra i due paesi, con il viaggio a Kiev dei premier polacco, ceco e sloveno e le parole del presidente ucraino Zelensky che ha detto che il suo paese non entrerà nella NATO, gli ostaggi presi dai russi nell’ospedale di Mariupol, e la circolare dell’esercito italiano che sollecita all’addestramento bellico. Solo il Fatto fa una scelta diversa, e apre oggi sulla guerra in Yemen, “dimenticata” dai mezzi di informazione, mentre i giornali sportivi presentano la partita di stasera della Juventus con il Villarreal per gli ottavi di finale di Champions League.