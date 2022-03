La guerra fra Russia e Ucraina è sempre in apertura su tutti i giornali di oggi, che titolano sui continui bombardamenti sulle principali città ucraine, con la situazione più drammatica a Mariupol da cui ieri piccoli gruppi di civili sono riusciti a fuggire. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono l’incontro a Roma fra il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti e il capo della commissione Affari esteri del Partito comunista cinese, durante il quale gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di non intervenire a sostegno della Russia, le iniziative allo studio da parte del governo italiano per contrastare gli effetti degli aumenti di benzina e gas, e gli arrivi di profughi ucraini in fuga dalla guerra.