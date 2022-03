L’attacco russo a una base militare ucraina vicino al confine con la Polonia, che secondo i primi bilanci ha provocato 35 morti, e la preoccupazione per una estensione del conflitto sono le notizie in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Le altre notizie principali sulla guerra fra Russia e Ucraina sono l’uccisione di un giornalista americano a Irpin, la richiesta di aiuti militari della Russia alla Cina, l’incontro fra le delegazioni di Cina e Stati Uniti che dovrebbe tenersi oggi a Roma per rilanciare l’azione diplomatica per fermare il conflitto, e i profughi ucraini in fuga dalla guerra.